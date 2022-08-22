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Аналитик описал последствия возможных валютных интервенций Минфина

Аналитик Самиев: валютные интервенции могут привести к росту курса доллара до 73 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что валютные интервенции Минфина, которые прогнозируют на начало осени, могут привести к умеренному, но не существенному росту инфляции.

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В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 22 августа, специалист отметил, что позитивным итогом интервенции окажется восстановление курса до комфортных для бюджета 70–73 рублей за доллар.

По словам Самиева, это понятный ориентир, поскольку «масштаб интервенций будет таким, чтобы без резких движений выйти к необходимому диапазону». На гражданах, отметил он, это практически никак не отразится, а влияние на инфляцию будет минимальным, «цены вырастут только немного».

Аналитик указал на то, что более существенную роль в этом вопросе играют логистические проблемы и отсутствие параллельного импорта. Он пояснил, что из-за того, что импортная продукция не занимает существенных объемов в структуре потребления, влияние на инфляцию окажется минимальным.

Ранее в этот день газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила. Вопрос ее одобрения уже вынесен на уровень президента России Владимира Путина. Механизм процедуры должны согласовать до внесения в Госдуму проекта бюджета. Уточняется, что правительство должно сделать это до 1 октября, уточняет сайт aif.ru.

В случае положительного решения министерство готово начать закупки валюты в рамках усовершенствованного бюджетного правила еще до принятия соответствующего закона. Теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как сообщалось ранее в августе, российская экономика в условиях санкций оказалась в непростой ситуации. Заметно укрепившийся рубль снижает доходы экспортных компаний, номинированных в национальной валюте. Это бьет по экспортерам, которые уже пострадали от санкций.

Эта ситуация вновь подтолкнула к дискуссии о целесообразности фиксированного курса рубля.

13 августа эксперты объяснили пользу плавающего курса рубля. В ЦБ РФ заявили, что российская экономика переходит к новому равновесию, при котором фиксация валютного курса может оказаться вредной. По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, плавающий валютный курс лучше всего позволяет защитить экономику от внешних факторов и стабилизировать ее, предотвратив жесткие финансовые кризисы.

Помимо этого, по мнению экспертов, плавающий курс даст возможность экспортерам и импортерам гибко реагировать на новые условия на глобальных рынках, пишет НСН.

10 августа российские министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, отмечает телеканал «360». Они хотят ежегодно получать от кабмина еще порядка 5 трлн рублей. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, «формирование проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей», пишет RT.

В июле в Совфеде допустили возврат к прежнему курсу рубля до конца года. Заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов отметил, что Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. По его словам, после этого может произойти возврат к прежнему курсу рубля уровнем около 70-80 рублей за евро. Абрамов объяснил, что «снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», отмечает телеканал «Звезда».

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