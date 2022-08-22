Оголившие грудь перед Шольцем активистки объяснили мотивы акции

Активистки украинского движения Femen, обнажившие грудь во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем, объяснили мотивы акции нежеланием Шольца изменять курс страны в отношении России.

«Бывший канцлер [Германии Герхард] Шредер до сих пор оправдывает отношения Германии с Россией, а канцлер Шольц не делает ничего, чтобы изменить курс, и даже не осмеливается вводить санкции против России», — говорится в заявлении, опубликованном 21 августа на сайте движения.

Инцидент произошел ранее в тот же день во время фотосессии Шольца на дне открытых дверей. На снимках с мероприятия видно, что немецкий политик растерянно стоит между двумя полуобнаженными женщинами.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности проверяли всех желающих сделать фотографию с политиком, однако это не помешало активисткам не только оголить грудь, но и рассыпать нарисованные купюры перед канцлером.

Позже Шольц продолжил фотосессию.

Тогда же газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социал-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

17 августа Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

До этого, 15 июля, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя.