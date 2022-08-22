Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в обмане

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро обвинил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в обмане из-за непредоставления средств согласно одобренному плану восстановления экономики страны. Об этом он заявил в понедельник, 22 августа, в ходе пресс-конференции.

Политик упрекнул руководство ЕК в том, что Польша до сих пор не получила обещанные деньги из фонда восстановления после пандемии коронавируса. Также он подверг критике публикации в немецких СМИ, которые, по его словам, покрывают обман, возлагая ответственность за это на заместителя председателя ЕК Веру Юрову.

«Это всё сказки для детей. Это Германия виновна в том, что в Польше нет средств KPO. Госпожа фон дер Ляйен есть и всегда была важным немецким политиком и явным способом обманула польского премьера, польского президента», — сказал Зебро.

Между тем, указал он, газета Spiеgel старается представлять версии, что якобы это не госпожа фон дер Ляйнен обманула польское правительство, а за этим стоит ее зам — «вредная чешка» Юрова.

Речь идет о плане восстановления пострадавшей от пандемии экономики Польши, который Еврокомиссия одобрила в июне. Он предполагает выделение республике средств на общую сумму более €35 млрд. Однако позднее фон дер Ляйен заявила, что эти средства будут выделены Польше только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.

В частности, она заявила, что реализация плана связана с четкими обязательствами Польши в отношении независимости судебной системы, которые необходимо будет выполнить, прежде чем можно будет произвести какой-либо фактический платеж.

Что касается реформы судебной системы, то в этом вопросе Евросоюз уже несколько лет выражает Польше претензии. В 2020 году Варшава приняла закон о судебной реформе, по которому были изменены процедура назначения судей польского Верховного суда, требования к ним, пенсионный возраст судей, а также введена новелла о праве президента Польши переназначать судей по своему желанию. ЕС считает ряд положений судебной реформы противоречащими принципам объединения.

Так, 27 октября 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.