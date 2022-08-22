Мост через Карурак в Приамурье отремонтируют по требованию прокуратуры
В Амурской области по требованию прокуратуры отремонтируют мост через реку Карурак. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
Жители села Чильчи обратились в Тындинскую городскую прокуратуру с жалобой на состояние моста через Карурак. Как выяснилось в ходе проверки, администрация округа не обеспечила должное содержание и ремонт переправы.
«На момент проверки требовали замены несущие конструкции моста и балки пролетных строений, необходима полная замена мостового полотна, установка ограждения и другие работы», — цитирует ИА PriamurMedia сообщение ведомства.
Прокуратура обратилась с иском в суд с требованием обязать муниципалитет привести мост в порядок. Суд требования удовлетворил. В настоящее время идет процесс заключения контракта с подрядчиком на капитальный ремонт переправы.