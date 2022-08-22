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Обвиняемый в уклонении от армии экс-хоккеист Воробьев заявил о готовности служить

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Бывший хоккеист клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьев, которого судят в Уфе по делу о подкупе сотрудника военкомата ради уклонения от службы в армии, заявил, что он готов пройти службу в войсках. Об этом сообщается 22 августа из зала суда.

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На заседании в присутствии свидетеля Самигуллина, который отказался отвечать на вопросы суда без своего адвоката, после чего удалился из зала, Воробьев рассказал судьям, что несколько лет назад Самигуллин помог ему сделать визу для поездки на соревнования.

«В 2020 году обратился к нему еще раз с просьбой сделать уфимскую прописку и военный билет. Перечислил на его карту гонорар в размере 200 тыс. рублей. Билет он не предоставил, ничего не пояснил. Готов служить в армии и в содеянном раскаиваюсь. Не исключал тогда, что поступаю неправомерно», — цитирует подсудимого «РИА Новости».

Суд повторно отложил рассмотрение дела на 6 сентября, где будет допрошен свидетель.

Уголовное дело спортсмена поступило для рассмотрения в суд 8 июля. Вместе с ним в деле фигурируют еще двое хоккеистов — Анвар Сулейманов и Владислав Лукин. Все хоккеисты находятся под подписками о невыезде. По ч. 4 ст. 291 УК РФ к ним могут быть применены сроки от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Ранее, 10 августа, Воробьев заявил в уфимском суде, что он действительно давал взятку для приобретения военного билета и признал свою вину. В свою очередь еще один подозреваемый по делу, Анвар Сулейманов, во время судебного заседания заявил о неготовности признать вину.

Суд отложил рассмотрение дел Воробьева и Сулейманова на 22 и 25 августа соответственно из-за неявки свидетеля, который находится под домашним арестом.

По данным следствия, в 2019 году Сулейманов, Воробьев и хоккеист Владислав Лукин через посредника дали взятку работнику военкомата, чтобы получить отсрочку или освобождение от прохождения армейской службы. Посредник, передавший деньги, был арестован, а в отношении спортсменов возбудили уголовное дело.

Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьев — за «Адмирал» и СКА соответственно, передает «Спорт-Экспресс».

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