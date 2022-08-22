Жители Канады начали экономить из-за роста инфляции

Около 80% жителей Канады сократили свои расходы в последние месяцы из-за роста инфляции в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадским Институтом Ангуса Рейда.

«Целых четыре из пяти опрошенных говорят, что они сократили расходы в последние месяцы», — говорится на сайте института.

Отмечается, что этот показатель превышает данные за февраль, когда о сокращении расходов заявляли 74% канадцев.

Кроме того, 57% респондентов были вынуждены в последние месяцы урезать необязательные расходы, 42% отложили крупную покупку, 41% стали реже передвигаться на личном автомобиле, 27% сократили благотворительные пожертвования.

Согласно опросу, лишь 22% опрошенных утверждают, что не испытывают стресс из-за денег.

Опрос проводился онлайн с 8 по 10 августа, в нем участвовало 2279 канадцев. Статистическая погрешность составляет около двух процентных пунктов.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что годовая инфляция в Канаде по итогам июня ускорилась до 8,1% с 7,7% в мае. Это стало максимальным значением с 1983 года.

Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% за тот месяц наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. Отмечается, что без учета цен на бензин потребительские цены в июне выросли на 6,5%. Кроме того, цены на услуги в июне выросли на 5,2% в годовом исчислении.

До этого, 9 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, по его мнению, Москва здесь совершенно ни при чем. По его словам, западные страны пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию.

13 апреля Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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