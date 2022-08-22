В Сети появилось фото удостоверения убийцы Дарьи Дугиной

На сайте «Немезида» в понедельник, 22 августа, появилась фотография удостоверения Натальи Вовк (Шабан), которая по указанию украинских спецслужб подорвала машину с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной.

Наталья Шабан родилась 16 мая 1979 года в Мариуполе. Предположительно, состоит в радикальной националистической группировке «Азов» (признана террористической в РФ и запрещена).

В понедельник источник в правоохранительных органах заявил, что гражданка Украины Наталья Вовк, совершившая убийство Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи РФ. Известно, что она скрывается в Эстонии.

ФСБ сообщило подробности убийства Дугиной. В ведомстве заявили, что Вовк прибыла в Россию с целью покушения вместе с дочерью Софией Шабан. Для получения информации об образе жизни Дугиной они заселились в квартиру в одном доме с ней. После совершения преступления Вовк на машине с другими номерами выехала в Эстонию через Псковскую область.

Накануне правоохранительные органы вынесли предположение, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. По его словам, Дугин должен был возвращаться с фестиваля на этом автомобиле вместе с дочерью, но в последний момент по чистой случайности сел в другую машину.

Источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей.