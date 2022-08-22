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ФСБ: гражданка Украины следила за Дугиной, была на фестивале и скрылась после подрыва

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Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ) раскрыла убийство дочери философа Александра Дугина — журналистки и политолога Дарьи Дугиной (в замужестве Платонова). Об этом сообщили 22 августа в Центре общественных связей ведомства.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

Спецслужбами было установлено, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, которая приехала в Россию вместе с несовершеннолетней дочерью Софией Шабан 23 июля.

По данным ФСБ, для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни они снимали квартиру в доме, где проживала погибшая.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в ведомстве.

Там также указали, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

Отмечается, что материалы расследования уже переданы в Следственный комитет РФ.

22 августа криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

21 августа музыкант и участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья, возможно, готовили покушение на ее отца. Известно, что философ также был на этом фестивале. А по словам Лундстрема, он и вовсе должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с фестиваля. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно. Ее отец сейчас находится под наблюдением врачей.

В СК РФ уже возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

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