В Совфеде ответили на слова Зеленского о последней черте по переговорам для РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Такое мнение сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров высказал в понедельник, 22 августа.

«Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать перед судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил», — сказал Джабаров беседе с Lenta.Ru.

Сенатор отметил, что, исходя из слов украинского лидера, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.

«Складывается впечатление, что это не мы побеждаем в специальной военной операции, а господин Зеленский. А он терпит поражение за поражением. Я думаю, что он напрасно выдвигает условия. Не исключаю, что Зеленский сам рано или поздно может предстать перед судом украинского народа за совершенные деяния», — заявил он.

Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной и пока не видит основ для переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) может стать поводом для отказа Киева вести переговоры, передает НСН.

По его словам, реакция Киева на судебное разбирательство с участием служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет «однозначной», сообщает телеканал «360».

Речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Еще 20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.

18 августа Владимир Зеленский также сообщил, что переговоры с Москвой будут возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. Свою позицию глава государства озвучил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.

Между тем Эрдоган 6 августа предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу с Зеленским, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Турецкий президент выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны. Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как у России нет реалистичного партнера.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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