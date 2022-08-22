Россияне связали строительство судоверфи «Звезда» с укреплением позиций страны в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как жители страны относятся к проекту судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» на Дальнем Востоке.

Согласно результатам исследования, опубликованным в понедельник, 22 августа, о проекте знают 30% опрошенных. У этой доли респондентов он ассоциируется прежде всего с созданием новых рабочих мест (63%), а также с развитием собственного высокотехнологичного производства (37%). Респонденты считают, что строительство судоверфи приведет к развитию российской экономики (36%) и поможет стране укрепить позиции на мировой арене (35%).

При этом по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2018 году, россияне изменили мнение относительно того, к чему приведет локализация производства на судоверфи «Звезда». Сейчас респонденты в большей степени связывают это с развитием собственных технологий судостроения (49%, на 29% больше, чем в 2018 году) и усилением позиции страны в мире (43%, +17 п.п).

В то же время большинство россиян (81%) уверены в том, что отечественное судостроение может составить конкуренцию зарубежному, и считают необходимым создание в стране условий для его развития. При этом 91% респондентов поддерживают предложение о том, чтобы отечественные компании размещали заказы на строительство судов исключительно на российских верфях.

За четыре года россияне укрепились во мнении, что локализация в отрасли внесет весомый вклад в развитие экономики страны (с 87% в 2018 году до 93% сейчас).

Всероссийский опрос проведен 7–8 апреля 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

ССК «Звезда» — стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект. Строительство комплекса началось в 2009 году, а запуск производства новой верфи состоялся в 2016 году.