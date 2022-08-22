РЕН ТВ разыграет футболку с автографами Шлеменко и Илича перед их боем

Перед боем российского бойца ММА Александра «Шторма» Шлеменко и серба Александра «Джокера» Илича РЕН ТВ разыграет футболку с автографами обоих спортсменов.

Конкурс пройдет в группе телеканала в социальной сети «Одноклассники». Для участия необходимо подписаться и далее следить за обновлениями.

21 августа Илич прилетел в Екатеринбург для предстоящего боя.

Шлеменко готовится противостоять Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет сражением равных соперников. Так, по словам главы АМС Fight Nights Камила Гаджиева, Илич находится в очень хорошей форме и для российского спортсмена поединок не станет «легкой прогулкой».

Боксер и комментатор Григорий Дрозд отметил, что Шлеменко и Илич равны по силам и продемонстрируют зрителям предстоящего поединка увлекательное зрелище.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше: он становился победителем в боях 61 раз.