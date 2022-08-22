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В Подмосковье пенсионерка заказала убийство своего сына

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Фото: ГСУ СК России по Московской области
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В Московской области пенсионерка заказала убийство своего сына. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, с мая по август 2022 года обвиняемая 1954 года рождения из-за личной неприязни к своему сыну 1983 года рождения начала поиски исполнителя для совершения его убийства. О преступных намерениях пенсионерки узнали сотрудники подмосковного МВД.

17 августа в городе Электрогорск обвиняемая встретилась с мужчиной, который выступил в роли исполнителя, и передала ему 3 тыс. рублей для приобретения наркотического средства, при помощи которого планировалась инсценировка передозировки наркотиками. Также она передала мужчине ключи, чтобы он мог проникнуть в квартиру.

18 августа «исполнитель» для подтверждения факта совершенного убийства передал женщине в качестве доказательства убийства паспорт ее сына, фото с изображением тела и вернул ключи от квартиры, сообщает РИАМО.

После этого женщина была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело, отмечает «Федеральное агентство новостей». Она дала признательные показания, пишет RT.

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