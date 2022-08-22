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CNN: ЕС и НАТО могут перестать поддерживать Украину из-за проблем в экономике

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Евросоюз и НАТО могут потерпеть крах в достижении единого мнения по вопросу продолжения оказания помощи Украине в связи с разгорающимся там энергетическим кризисом, ростом цен на продовольствие и экономической рецессией. Об этом пишет 22 августа журналист Люк МакГи в статье для телеканала CNN.

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«Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу», — говорится в статье.

Журналист также считает, что следующие месяцы будут самими тяжелыми для жителей Европы за все время спецоперации России по защите Донбасса.

«Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил из-за того, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы на поддержку далекой страны», — заявил обозреватель.

Автор также указал, что чиновники на Западе опасаются, что их стратегия по вооружению Украины — это краткосрочное решение долгосрочной проблемы без четкой конечной цели. К тому же мир начинает испытывать усталость от конфликта, поскольку он заходит в тупик.

21 июля испанское издание El Debato выразило мнение, что решения, которые принимают США в связи с ситуацией на Украине, могут привести к потере Вашингтоном миллиардов долларов, как это было при выводе американских войск из Афганистана. Автор публикации отмечает, что Соединенные Штаты тратят огромные деньги на спонсирование и помощь украинскому режиму, однако если вспомнить, что произошло в Кабуле, можно предположить, что деньги пущены на ветер.

19 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что США пойдут на всё ради сохранения мирового господства. Для этого Вашингтон готов пожертвовать благосостоянием граждан и экономикой стран Европы. Володин отметил, что на сегодняшний день газ в США стоит $333 за 1 тыс. куб. м. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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