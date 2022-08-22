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ФСБ раскрыла дело о заказном убийстве Дугиной. Главное

В ФСБ сообщили, что гражданка Украины следила за Дугиной и скрылась после подрыва автомобиля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ раскрыла дело о заказном убийстве дочери философа Александра Дугина — журналистки и политолога Дарьи Дугиной 1992 года рождения. По данным ведомства, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Главное о произошедшем — в материале «Известий».

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

Александр Дугин оказался одним из первых на месте гибели его дочери Дарьи, потому что его автомобиль следовал за ее джипом. Взрыв произошел на его глазах. На появившихся в Сети кадрах, видно, что он был шокирован произошедшем.

После гибели дочери он был доставлен в одну из больниц Москвы. По информации близких философа, его состояние оценивается как стабильное. Он находится под наблюдением врачей.

Какие факты вскрыла ФСБ

По данным ФСБ, приехавшая в Россию Наталья Вовк вместе с дочерью Софией Шабан в день убийства Дугиной находились на этом же фестивале. После подрыва автомобиля она вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

Известно, что они приехали в Россию 23 июля 2022. Для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за Дугиной преступники использовали автомашину Mini Cooper.

При въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

ФСБ уже передала материалы расследования в Следственный комитет. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Целью заказчиков мог быть сам Дугин

Музыкант и участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья, возможно, готовили покушение на ее отца. Известно, что философ также был на этом фестивале. А по словам Лундстрема, он и вовсе должен был ехать во взорвавшейся машине, однако принял решение пересесть в другой автомобиль.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отмечал, что Дугину и его дочери могли отомстить за поддержку спецоперации.

Также сам Дугин рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали таким сообщениям значения.

Известно, что на философа Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец». Также там было упоминание и о его дочери.

Дугин является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Его дочь работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще накануне заявила, что если подтвердится «украинский след», то тогда «речь нужно вести о политике государственного терроризма».

Сейчас место гибели Дарьи Дугиной усыпано цветами, которые несут сочувствующие россияне.

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