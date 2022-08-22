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Три земельных участках выделили под строительство путепровода в Подмосковье

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Три земельных участка передали из федеральной собственности в региональную в Московской области. Это необходимо для строительства путепровода через железную дорогу у платформы Аникеевка в Красногорске.

Работа выполнена в рамках реализации государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы. В собственность Подмосковья перешли три земельных участка площадью 2,4 га, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство имущественных отношений Московской области.

«Ликвидация железнодорожного переезда и строительство двухполосного путепровода обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении. Всего же для строительства путепроводов и развития дорожно-транспортной инфраструктуры регионального значения из федеральной в областную собственность с начала года передано 137 земельных участков общей площадью 113 га», — сообщила Наталья Адигамова.

Путепровод планируют построить в 2024 году. Также для автомобилистов обустроят парковочное пространство на 250 машин.

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