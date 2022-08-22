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Собянин прокомментировал пожары в Рязанской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Лесные пожары в Рязанской области продолжают разгораться, огнем охвачены большие площади. Об этом 22 августа заявил прибывший в регион мэр Москвы Сергей Собянин.

«По просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолетов, но тем не менее пожар разгорается: большое количество очагов на большой площади, верховые пожары, труднодоступные места для тушения», — приводит слова мэра ТАСС.

Ранее в этот день в экстренных службах сообщили, что на тушение пожаров в Рязанской области из Москвы направлено еще 6 тыс. человек, в том числе 302 сотрудника МЧС.

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По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. га.

Ранее в понедельник сообщалось, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.

21 августа стало известно о принятом решении эвакуировать населенный пункт Голованово под Рязанью из-за серьезной пожароопасной обстановки.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер. 19 августа в регионе был введен режим ЧС. В прошлую среду запах гари и смог появился в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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