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Эксперт оценил падение курса рубля в ожидании концепции бюджетного правила

Эксперт Зельцер: если Минфин России начнет интервенции, то доллар и евро пойдут вверх
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Если пауза в валютных интервенциях Минфина будет снята, то формироваться российские резервы будут в валютах дружественных стран, а курс доллара и евро пойдет вверх через кросс-курсы. Таким прогнозом в понедельник, 22 августа, поделился с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя публикации СМИ о работе Минфина над модернизацией инструмента интервенций.

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«Именно с этим драйвером и связан в понедельник быстрый отскок доллара к 60 рублям. При этом свои оценки не меняем: до конца 2022 года ориентир по доллару — 70 рублей, по юаню — над 10 рублями», — добавил он.

Эксперт обратил внимание, что половину августа рубль держался в очень узком диапазоне, коридор сужался до 2%.

«Но под занавес прошлой недели произошел выход валютных пар вниз. Доллар падал под 58 рублей, евро приближался к 58,5, а юань почти достал 8,5. По-прежнему действует экспортно-импортный дисбаланс, что приводит к высокому предложению при относительно низком спросе иностранных валют», — напомнил Зельцер.

Также на рубль «играл» и налоговый период. В стабильное время этот фактор не имеет особого влияния, но сейчас сыграл против иностранных валют.

Ранее в понедельник «Ведомости» сообщили, что в начале осени Минфин может начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме. Это произойдет, как только будет одобрена концепция бюджетного правила. Вопрос ее одобрения уже вынесен на уровень президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее в августе, российская экономика в условиях санкций оказалась в непростой ситуации. Заметно укрепившийся рубль снижает доходы экспортных компаний, номинированных в национальной валюте. Это бьет по экспортерам, которые уже пострадали от санкций.

Эта ситуация вновь подтолкнула к дискуссии о целесообразности фиксированного курса рубля.

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