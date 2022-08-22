Историк назвал День государственного флага одним из ключевых праздников России

День государственного флага является одним из ключевых праздников с точки зрения формирования гражданской идентичности. Такое мнение заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал в понедельник, 22 августа.

По его словам, символика страны играет первостепенную роль и государственный флаг наряду с гимном и гербом является «ключевым, системообразующим элементом» для любой страны.

«Наш государственный триколор имеет колоссальную историю и является связующим звеном между поколениями россиян. Он является символом, который объединяет всех наших сограждан, и сейчас, в настоящее время, пожалуй, нет людей, кто бы не знал символ России и его значимость. Для нас он овеян не только памятью о нашей истории, но и современными подвигами, которые россияне осуществляют на поле боя, в науке, спорте, культуре», — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Он напомнил, что с 1 сентября в школах страны будет поднят флаг «в качестве обязательного элемента образовательного процесса».

Ранее в этот день у стен Музея Победы в День государственного флага РФ развернули триколор площадью более 1 тыс. кв. м, в акции приняли участие более тысячи человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Ежегодно 22 августа в России отмечается День государственного флага, сообщает телеканал «360».

В Москве проходит целый ряд тематических мероприятий, посвященных Дню Государственного флага. На Поклонной горе будет развернут триколор площадью в тысячу квадратных метров, а затем пройдет праздничный концерт, на котором выступят известные исполнители и коллективы.

Подробнее о традициях, связанных с национальным праздником, читайте в материале «Известий».