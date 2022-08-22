Французский дипломат назвал визовые ограничения для россиян глупостью

Визовые ограничения для россиян можно расценить как глупость, они вряд ли будут приняты. Такое мнение высказал в понедельник, 22 августа, французский дипломат и писатель, посол Эжен Берг, ранее представлявший Францию в Намибии и странах Юго-Восточной Азии.

«Если бы мы закрыли границы, то не дали бы людям возможности увидеть, что на самом деле происходит на Западе. Это очень плохая идея, глупость, и это повредило бы самому Западу», — сказал он ТАСС.

Дипломат напомнил, что в Евросоюзе (ЕС) каждая страна имеет свой голос, однако для поддержки той или иной меры необходим консенсус между участниками. Он подчеркнул, что в общих интересах ЕС — не увеличивать эскалацию, а, напротив, искать пути для разрешения кризиса.

В то же время Берг предположил, что решение о визовых ограничениях, скорее всего, не будет принято.

Ранее в этот день полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам назвал плохой идеей глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель По его словам, это очень противоречивое предложение и действовать необходимо более выборочно.

С критикой запрета выдачи виз гражданам РФ в августе также выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза.

До этого ограничения для россиян для въезда в страны ЕС не поддержали Греция и Португалия.

В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России в качестве санкционной меры в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.