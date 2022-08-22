Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

Вашингтон своей деструктивной политикой в отношении стран далеко за пределами Евросоюза (ЕС) и антироссийскими санкциями добился превышения внешнего долга отметки в $30 трлн. Так что велика вероятность того, что США в обозримом будущем объявят дефолт по этому пункту, заявил в понедельник, 22 августа, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с высокими представителями стран «Ассоциации государств Юго-Восточной Азии» (АСЕАН).

«Неконтролируемый рост заимствований привел к тому, что государственный долг США превысил $30 трлн, а Японии — ближайшего американского союзника — приблизился к $10 трлн. <…> В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией», — заявил Патрушев.

По его словам, все финансовые валютные активы в долларах и евро будут «попросту украдены» из-за проблем Вашингтона обслуживать внешний долг.

Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $30 трлн еще в начале февраля текущего года. Американские экономисты, по данным местных изданий, оценивали наступление числа в $30,012 трлн только спустя несколько лет.

16 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон об увеличении потолка для государственного долга на $2,5 трлн — до $31,4 трлн.

1 августа 2021 года в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.