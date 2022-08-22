Фонтан на площади Петра Великого капитально отремонтируют в Липецке

Проект капитального ремонта фонтанного комплекса на площади Петра Великого разработают в Липецке. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на управление главного смотрителя города.

Фонтан был открыт в 2006 году. Текущий ремонт оборудования проводился каждый год, на текущий момент требуется капитальный ремонт конструкции. По условиям контракта подрядчик изучит состояние объекта, его строительных конструкций и инженерных систем, а также выполнит геодезические изыскания. На основе исследования до конца ноября будет составлена проектно-сметная документация на ремонт.

«Работы по обновлению фонтана планируем провести уже в следующем году – заменить облицовку подпорных стен, чаш, тумб и парапета, усовершенствовать музыкальное и световое оборудование», — отмечают в управлении главного смотрителя.

Стоимость ремонта фонтана будет определена в сметной документации.

В начале августа в Калуге стартовал ремонт центрального городского фонтана на Театральной площади. Рабочие заменят поврежденную плитку.