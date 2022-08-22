Линейки 1 сентября в Воронежской и Брянской областях пройдут в штатном режиме

Торжественные линейки 1 сентября в Брянской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае пройдут для всех школьников регионов, сообщили в понедельник, 22 августа, «Известиям» в местных соответствующих ведомствах.

«В Брянской области 1 сентября текущего года в общеобразовательных организациях планируется проведение торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года и Дню знаний, в традиционном формате», — сообщили в департаменте образования и науки Брянской области.

О том, что проведение торжественных линеек 1 сентября запланировано во всех школах, также сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в свою очередь, отметили, что линейки пройдут в традиционном формате, однако отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности.

17 августа в министерстве образования Белгородской области рассказали «Известиям», что линейки пройдут для всех школьников региона. При этом, как уточнили в ведомстве, линейки в школах, которые находятся на приграничных с Украиной территориях, пройдут в соседних учреждениях.

«Известия» также направили аналогичный запрос в образовательное ведомство Курской области.

Указанные регионы периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины — ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Как сообщили в ФСБ, 4,9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали в Курчатовском районе Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередач, через которые Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения (как региона, так и соседних субъектов страны). После произошедшего была усилена охрана объектов атомной энергетики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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