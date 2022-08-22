Особый противопожарный режим установили в Удмуртии до 1 октября

Особый противопожарный режим ввели на территории Удмуртии. Он будет действовать до 1 октября.

По данным МЧС, в республике запрещено разведение костров в населенных пунктах, на землях промышленного, сельскохозяйственного или иного специального назначения. Кроме того, нельзя разводить огонь в прибрежной зоне рек и вблизи лесов, пишет ИА «Сусанин». Профилактическую работу с населением проведут добровольцы. Они расскажут местным жителям о мерах безопасности в условиях особого режима, а такж разъяснят порядок действий в случае экстренной ситуации.

До 26 августа в лесах республики будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В 20 районах действует запрет на посещение лесов. За нарушение требований пожарной безопасности физическим лицам грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей, должностным лицам — до 60 тыс. рублей, юридическим — до 800 тыс. рублей.

Ранее чрезвычайную пожароопасность спрогнозировали на территории Свердловской области. До 24 августа в регионе ожидается высокая температура воздуха.