Врач предупредила о риске панических атак во время смога

Смог может вызвать панические атаки и ощущение нехватки воздуха. Об этом в понедельник, 22 августа, заявила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская.

«Смог отрицательно влияет на организм человека. Большой объем диоксида серы, солей свинца, других составляющих, содержащихся в продуктах горения, всасываясь через ворсинки бронхо-легочной системы, слизистую носа, попадают в организм и оказывают токсическое воздействие на него», — приводятся ее слова на сайте пресс-службы ведомства.

По ее словам, особенно смог вреден для детей, пожилых людей и беременных женщин. Кроме того, вдыхание смога может вызвать психосоматические изменениями в организме — у людей могут появиться панические атаки и ощущения нехватки воздуха.

Врач посоветовала чаще проводить влажную уборку в квартире, протирать пыль, включать кондиционер или увлажнитель воздуха, а также ограничить пребывание на улице.

22 августа очевидцы сообщили, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. Гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, в Раменках также виден смог и чувствуется гарь.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели.

18 августа врач-офтальмолог заявила, что смог опасен для людей, использующих контактные линзы. Она рассказала, что частицы гари интегрируют в структуру контактной линзы и могут повреждать наружную поверхность глаза, роговицу в частности.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице и несколькими днями ранее. По данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га.