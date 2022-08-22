В Германии раскритиковали экс-посла Украины Мельника за советы преемнику

Читатели издания Die Welt раскритиковали экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника за рекомендацию преемнику придерживаться двойственной стратегии в выстраивании отношений с немецкими политиками.

«Моя солидарность с Украиной пошла на убыль после заявлений посла Мельника. Он причинил своему отечеству большой вред. Его преклонение перед (украинским националистом. — Ред.) Степаном Бандерой открыло мне глаза», — написала Susanne E.

Другие комментаторы сказали, что Мельник в очередной раз выбрал неверный тон, и посоветовали ему вести себя сдержаннее.

«Абсолютно заблуждающийся посол без совести и без благодарности за всё, что было и делается здесь для Украины», — заявил Ichund D.

В июне беседе с немецкими журналистами Мельник сравнил Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийство мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого украинский МИД заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии 9 июля. 27 июля экс-посол принес извинения за слова о Бандере и назвал их ошибочными.

22 августа Мельник сообщил, что покинет Берлин 14 октября. Он также посоветовал преемнику быть «милым и в то же время неудобным».