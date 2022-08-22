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Мэр Авдеевки Барабаш не отрицает, что часть жителей ждет прихода российских сил

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Мэр подконтрольного Киеву села Авдеевка в Донецкой области Виталий Барабаш подтвердил, что некоторые из местных жителей ждут прихода Вооруженных сил РФ. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico, опубликованном 22 августа.

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Говоря об объявленной Киевом обязательной эвакуации жителей этого региона, он отметил, что небольшая часть жителей осталась в населенном пункте. Они прячутся от обстрелов в подвалах без света, вентиляции и отопления. В Авдеевке, которая с 2014 года находится под обстрелами, по его словам, находится около 10% от всего населения , примерно 2,5 тыс. жителей.

Чем дольше люди проводят отрезанными от мира в бомбоубежищах, тем сложнее им решиться на выезд, считает Барабаш.

«Некоторые говорят, что они уезжали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — сказал он.

«Я бы даже устроил принудительную эвакуацию таких общин, как наша», — добавил Барабаш.

По его словам, в дни военных действий власти имеют право принимать решения за людей, отмечает «Газета.Ru».

30 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданами, убедить их эвакуироваться. О напомнил тогда о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей из региона.

В тот день с таким же сообщением выступила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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