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В Норильске подозреваемый в попытке изнасилования выпрыгнул из окна и погиб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мужчина, которого подозревали в нападении и попытке изнасилования в Норильске, в ходе допроса в Следственном комитете России по региону 22 августа выпрыгнул из окна и погиб, сообщает источник в правоохранительных органах.

«Он находился на допросе, вину свою признал. После окончания допроса, перед подписанием протокола, он вместе с адвокатом вышел покурить и сиганул с окна на шестом этаже. Мертв», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Там также заявили о том, что подозреваемый раскаялся.

Мужчину задержали ранее в понедельник в результате оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался 23-летний студент, который приехал в город из Северной Осетии в мае текущего года для прохождения производственной практики. Он признался, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и напал на первую встречную женщину с целью дальнейшего изнасилования.

20 августа преступник напал на двух женщин 55 и 44 лет и попытался их задушить. Злоумышленнику удалось сбежать, его спугнули прохожие. Одна из пострадавших была госпитализирована в медучреждение, другую же после осмотра отпустили домой.

Были возбуждены два дела по статье о покушении на изнасилование.

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