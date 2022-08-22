Житель Омска лишился 4,8 млн рублей из-за телефонных мошенников

В Омске полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества. Местный житель оформил кредит и перевел на посторонние счета 4,8 млн рублей.

По словам 32-летнего мужчины, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что в Приморском крае кто-то якобы пытается оформить кредит на имя омича на сумму 1,5 млн рублей. Потерпевший решил выполнить инструкции звонившего и самостоятельно оформил кредит на аналогичную службу. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Позже омичу поступил аналогичный звонок. Женщина представилась сотрудницей полиции и сообщила о попытках оформления еще двух кредитов. Потерпевший вновь выполнил инструкции, оформил кредит и перевел средства на «безопасные счета».

В полиции отмечают, что мужчина является разработчиком программного обеспечения в одном из банков. Омич посоветовался с коллегами и решил обратиться в полицию.

На прошлой неделе 60-летняя воспитательница из Петропавловска-Камчатского перевела мошенникам 1,2 млн рублей. Женщина оформила кредит и вывела средства на «резервные счета» после общения со злоумышленниками по телефону.