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Польша потребовала от стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Замглавы МИД Польши Шинковский призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам
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Фото: TASS/URA.RU/Екатерина Сычкова
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Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк призвал 22 августа страны Евросоюза от лица всей республики прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы.

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«На форуме ЕС мы требуем, чтобы такая ограничительная политика прекращения выдачи туристических виз [россиянам] была введена на уровне ЕС, потому что только тогда она имеет окончательный эффект», — заявил он в эфире Польского радио.

Ранее в понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, указав, что это предложение является «противоречивым».

Боррель также отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам официально выступили уже несколько стран, среди которых Германия, Португалия и Швеция.

20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он отметил, что сегодня все чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, указав, что «россияне должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». Нас следующий день стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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