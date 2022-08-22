Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч
Мир
Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
Мир
Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Мир
Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям
Мир
Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Сюжет:

Зампред Совбеза Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На фоне энергетического кризиса и мер по ограничению потребления ресурсов в Евросоюзе (ЕС) полноценно мыться может себе позволить только канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

Накануне Шольц рассказал, что принимает душ ежедневно, несмотря на то что федеральное правительство порекомендовало немцам экономить воду.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что цена на газ в Европе достигла рекордных отметок.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$?», — задается вопросом политик, учитывая тот факт, что в Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилища.

По состоянию на утро 22 августа спотовая цена на газ в Европе преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость голубого топлива продолжает расти на фоне новости о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом.

Ранее, в конце июля, бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Кроме того, температуру отопления спортивных и тренажерных залов решено снизить до 15 градусов, жилья — до 20 градусов. Также будут отключены водонагреватели умывальников для рук и наружное освещение общественных зданий.

В том же месяце газета Die Zeit написала, что с 1 октября в Германии будет введен дополнительный сбор для потребителей газа. Введение платы позволит поставщикам газа переложить возросшие затраты на топливо на потребителей.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022