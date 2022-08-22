Зампред Совбеза Медведев заявил, что из-за кризиса в ЕС полноценно моется только Шольц

На фоне энергетического кризиса и мер по ограничению потребления ресурсов в Евросоюзе (ЕС) полноценно мыться может себе позволить только канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Накануне Шольц рассказал, что принимает душ ежедневно, несмотря на то что федеральное правительство порекомендовало немцам экономить воду.

«Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также указал на то, что цена на газ в Европе достигла рекордных отметок.

«Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Что будет с ценой в конце года? 3000$? 4000$?», — задается вопросом политик, учитывая тот факт, что в Германии около половины домохозяйств пользуются газом для отопления жилища.

По состоянию на утро 22 августа спотовая цена на газ в Европе преодолела планку $3000 за 1 тыс. куб. м. Стоимость голубого топлива продолжает расти на фоне новости о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» в связи с ремонтом.

Ранее, в конце июля, бургомистр Ганновера Белит Онэй заявил, что власти немецкого города решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Кроме того, температуру отопления спортивных и тренажерных залов решено снизить до 15 градусов, жилья — до 20 градусов. Также будут отключены водонагреватели умывальников для рук и наружное освещение общественных зданий.

В том же месяце газета Die Zeit написала, что с 1 октября в Германии будет введен дополнительный сбор для потребителей газа. Введение платы позволит поставщикам газа переложить возросшие затраты на топливо на потребителей.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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