Диетолог рассказала об опасности чрезмерного употребления сладкого в жару

Неумеренное употребление сладкого во время жары может спровоцировать повышение давление, возникновение отеков и другие проблемы со здоровьем. Об этом 22 августа рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, в жаркую погоду многие люди сталкиваются с такой проблемой, как обезвоживание. Употребление сладких продуктов в такой период только усиливает жажду, а пить много жидкости полезно далеко не всем.

«У людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отеки», — отметила Дианова в беседе с RT.

Диетолог добавила, что чрезмерное количество сладкого может вызвать сбои в работе кишечника — может развиться дисбиоз и увеличиться количество условно-патогенной флоры.

В свою очередь, это влияет на качество кожи — например, приводит к образованию акне, предупредила Дианова.

Кроме того, по ее словам, избыточное потребление сахаросодержащих продуктов может приводить к перепадам настроения.

При этом, врач пояснила, что большую пользу для организма имеют фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы.

Ранее в августе врач-педиатр Елена Денисова. рассказала о правилах безопасности при жаркой погоде. По ее словам, дома необходимо поддерживать прохладу. Комнатная температура не должна быть выше 26 градусов днем и 24 — ночью. Это важно, если в доме есть младенцы или люди старше 60 лет. Также жилье следует проветривать утром, вечером и ночью.

При включении кондиционера не стоит отдавать предпочтение слишком холодному режиму. Оптимальная температура — 22–24 градуса.