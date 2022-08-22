Двое детей утонули в озере в Ямало-Ненецком автономном округе

Девятилетний мальчик и его 11-летняя сестра утонули в озере в Ямало-Ненецком автономном округе. Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии.

По данным правоохранительных органов, дети проживали с родителями в оленеводческом стойбище в Сеяхинской тундры Ямальского района. Вечером 18 августа дети утонули в водоеме недалеко от стойбища. По данным Muksun.fm, потерпевшие не обладали достаточными навыками купания.

По факту происшествия организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На прошлой неделе 14-летний подросток утонул во время купания в Ессентуках (Ставропольский край). Мальчик нырнул в обводной канал и не выплыл на поверхность. Пропажу подростка заметил один из его друзей. В итоге подростка удалось вытащить на берег. Несмотря на помощь спасателей и медиков, мальчик скончался.