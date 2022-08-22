Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

Соединенные Штаты Америки могут объявить дефолт по своему государственному долгу, который превысил $30 трлн. Так считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заявивший 22 августа, что в обозримой перспективе у США и Японии, долг которой составляет уже почти $10 трлн, возникнут проблемы с обслуживанием по данным обязательствам.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — отметил Патрушев, выступая на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по видеосвязи.

Секретарь СБ РФ также обратил внимание, что цены на продовольствие и энергоносители в мире выросли главным образом из-за «работающего в США и Европе печатного станка». А за время пандемии в мире произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств.

«Соединенные Штаты напечатали $5,9 трлн, Европа — €2,9 трлн. Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подчеркнул Патрушев.

23 июля экс-президент страны Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде, отметил, что США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа. Трамп подчеркнул, что Вашингтон выделил Киеву более $60 млрд. При этом он напомнил, что размер госдолга США составляет $35 трлн.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что США могут в любой момент украсть чужие деньги, если им что-то не нравится в политике какой-либо из стран.

14 июня сообщалось, что два крупнейших американских банка — JP Morgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России. Причиной соответствующего решения стало заявление администрации американского президента Джо Байдена о запрете инвесторам США приобретать российские активы

16 декабря прошлого года Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.