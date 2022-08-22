Благоустройство парка Тишино стартовало в Ижевске

В Ижевске началось благоустройство парка Тишино. Специалисты проводят планирование участка и геодезические работы.

Парк преобразуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты выполнили планировку избыточного грунта на откосах и изготавливают металлическую опалубку для амфитеатра радиальной формы. Об этом сообщает Udm-info.ru. В дальнейшем планируется проведение линий наружного освещения и монтаж опалубки.

Парк Тишино трижды участвовал в рейтинговом голосовании жителей Ижевска за выбор объектов благоустройство. Изначально предполагалось завершить ремонт территории в 2024 году. Однако горожане попросили главу региона ускорить работы. На реализацию проекта из резервного фонда правительства России выделено 132 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Ижевске планируют начать реконструкцию оставшейся части набережной городского пруда.