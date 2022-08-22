Президента Австрии выписали из больницы после легкого сотрясения мозга

Президента Австрии Александра Ван дер Беллена выписали из больницы, где он провел ночь после легкого сотрясения мозга, полученного в горном походе. Об этом 22 августа сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя австрийского президента.

«Он хорошо себя чувствует. По совету врачей в ближайшие дни он будет соблюдать покой», — сказал он.

Инцидент произошел накануне. Ван дер Беллен поскользнулся во время горного похода в природном парке Каунерграт. Его доставили в ближайшую больницу, где по совету лечащих врачей он провел ночь.

В связи с произошедшим президент принял решение об отмене встреч на европейском форуме Альпбах в понедельник и вторник.