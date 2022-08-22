Пьяный мужчина погиб при наезде поезда в Омской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в результате наезда поезда в Омской области. Потерпевший вышел на железнодорожные пути в состоянии опьянения.

Трагедия произошла в ночь на 22 августа на перегоне станций Пикетное – Москаленки. 43-летний мужчина не отреагировал на звуковой сигнал, который был подан машинистом грузового поезда. В результате наезда местный житель скончался на месте, пишет ИА «Город55».

Проверку проводит Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте. Выясняются все обстоятельства наезда.

В конце прошлой недели грузовой поезд сбил 47-летнюю женщину в Красноярском крае. По данным правоохранительных органов, потерпевшая пыталась перейти пути перед приближавшимся составом.