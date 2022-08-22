Трехлетний ребенок пострадал из-за игры с градусником в Волгограде

Трехлетнего ребенка доставили в больницу после игр с ртутным градусником в Волгограде. Мальчик надкусил термометр.

Инцидент произошел в одном из домов Краснооктябрьского района. По данным медиков, трехлетний малыш надкусил градусник, после чего почувствовал недомогание. Родители вызвали скорую помощь, прибывшие медики доставили мальчика в отделение детской токсикологии больницы № 25. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

После осмотра ребенка врачи приняли решение отпустить его для лечения в домашних условиях.

Днем ранее 12-летний подросток пострадал в Оренбургской области. Мальчик по просьбе матери пытался растопить баню, но дрова не горели. Тогда несовершеннолетний бросил в топку емкость с бензином.