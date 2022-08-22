Мэр Авдеевки признал ожидание жителями села прихода российских сил

Мэр подконтрольного Киеву села Авдеевка в Донецкой области Виталий Барабаш не отрицает, что некоторые из местных жителей ждут прихода Вооруженных сил РФ.

Он рассказал, что, несмотря на объявленную Киевом эвакуацию, часть жителей Авдеевки всё равно отказываются покидать дома и прячутся в подвалах, где нет ни отопления, ни света.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014–2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — рассказал Барабаш в интервью Politico.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданами, убедить их эвакуироваться. О напомнил тогда о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей из Донецкой области.

В тот день с таким же сообщением выступила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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