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Мэр Авдеевки признал ожидание жителями села прихода российских сил

Мэр Авдеевки Барабаш признал, что часть населения ждет прихода российских войск
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Мэр подконтрольного Киеву села Авдеевка в Донецкой области Виталий Барабаш не отрицает, что некоторые из местных жителей ждут прихода Вооруженных сил РФ.

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Он рассказал, что, несмотря на объявленную Киевом эвакуацию, часть жителей Авдеевки всё равно отказываются покидать дома и прячутся в подвалах, где нет ни отопления, ни света.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014–2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — рассказал Барабаш в интервью Politico.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев, которые могут связаться с оставшимися в подконтрольной Киеву части Донецкой области гражданами, убедить их эвакуироваться. О напомнил тогда о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей из Донецкой области.

В тот день с таким же сообщением выступила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она призвала граждан эвакуироваться с территории Донбасса из-за опасности замерзнуть зимой.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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