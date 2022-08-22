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В ЕС и НАТО допустили крах консенсуса по вопросу поддержки Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины на фоне энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и рецессии. Об этом 22 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей Североатлантического альянса.

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«В Евросоюзе всё будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — сказал один из европейских дипломатов.

Кроме того, чиновники видят проблему в поставках вооружений Киеву. По их словам, сначала ЕС вводил крайне жесткие антироссийские санкции и с политической точки зрения было легко сплотиться вокруг Украины и обосновать пожертвования оружия и денег. Но с течением времени появилась необходимость поставлять Киеву более сложные виды оружия, а также осложнилась подготовка, требуемая для их эффективного использования.

«Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия и от него будет труднее отказаться», — сказал источник из НАТО.

Представитель альянса также указал на то, что в начале боевых действий было легко присоединиться к тем, кто не поддерживает президента России Владимира Путина, но сейчас украинский конфликт находится в скучной стадии с точки зрения стратегии.

Ранее, 10 августа, обозреватель китайской газеты Global Times Лу Сюэ заявил, что действия США во время конфликта вокруг Украины сделали всю Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство западных стран. По его мнению, Вашингтон провоцирует НАТО на провокацию России, а Европе приходится сталкиваться с энергетическим кризисом и резким ростом цен, а ключевые европейские страны вступают в рецессию, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность.

27 июля обозреватель Global Times Ся Вэньсинь отметил, что Европейский союз оказался расколотым из-за санкций в отношении российской нефтегазовой отрасли. По его словам, сокращение потребления газа из России значительно скажется на европейской экономике и обществе. Заявления же европейских политиков о солидарности перед лицом энергетического кризиса он назвал не более чем пустой болтовней.

Страны Запада начали политическую и экономическую конфронтацию с Россией на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен и рекордная инфляция.

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