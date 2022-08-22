Продажу зажигалок детям предложили ограничить в Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области выступили с инициативой ограничить продажу детям зажигалок и газовых баллончиков. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в августе.

По словам авторов инициативы, в подростковой среде отмечаются случаи распространения новой формы токсикомании — сниффинга. Несовершеннолетние достигают опьянения путем вдыхания газа из баллончиков и зажигалок. Только в 2021–2022 годах в регионе погибли трое детей, пишет ИА «НьюсНН». При этом на текущий момент приобрести газ несовершеннолетние могут практически в любом магазине.

Одновременно с запретом продажи зажигалок и баллонов депутаты намерены ввести штрафы для продавцов.

Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты Государственного совета Республики Татарстан. Помимо зажигалок, народные избранники предложили ограничить оборот энергетиков, так как регулярное употребление кофеина плохо сказывается на состоянии здоровья несовершеннолетних.