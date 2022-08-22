Жаркую погоду спрогнозировали до конца лета в Саратовской области

Синоптики прогнозируют жару до 31 августа на территории Саратовской области. Температура будет превышать средние многолетние значения на 5–6 градусов.

По словам заместителя начальника Гидрометцентра региона Дмитрия Мытарева, формировать погодные условия в основном будет антициклон. В Саратовской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Согласно прогнозам, в ночные часы температура воздуха будет составлять +17…+22 градуса, в низинах ожидается +12…+15 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +29…+34 градусов. Скорость отдельных порывов ветра составит до 10–13 м/с.

Высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается в заволжских и северных районах Саратовской области. Такая ситуация сохранится до 31 августа. В последние день лета ожидаются снижение температуры, а также осадки.

В Татарстане в связи с пожарной опасностью лесов синоптики продлили штормовое предупреждение. Неблагоприятная обстановка складывается из-за жары и дефицита осадков.