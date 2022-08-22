Диетолог назвала самый полезный для здоровья виноград

Виноград темных сортов приносит максимальную пользу здоровью человека. Об этом 22 августа рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, в темном винограде больше антиоксидантов и флавоноидов, которые защищают организм от последствий неправильного питания.

Темный виноград способен поддержать здоровье организма, продлить молодость и замедлить воспалительные процессы, отметила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».

«Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек. Виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза», — добавила специалист.

Виноград можно употреблять, тщательно пережевывая косточки, так организм получит больше пользы. Отказаться от его употребления надо пациентам с сахарным диабетом и жировой болезнью печени, так как в нем очень много фруктозы.

«Лучше есть виноград не как отдельное блюдо, а в виде перекуса. Также можно добавить к нему орехи или творог, тогда уровень глюкозы в крови не будет резко подниматься», — объяснила Дианова.

19 августа врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что запастись летом витаминами из фруктов впрок не получится. Также она обратила внимание, что фруктозу в отличие от глюкозы организм запасает в виде жира — обычно в области живота у мужчин и на бедрах у женщин.

По этой причине необходимо есть меньше очень сладких фруктов, таких как виноград, спелые персики, отдавая предпочтение менее сладким — смородине, садовой клубнике, зеленым яблокам.