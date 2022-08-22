Боррель не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом в понедельник, 22 августа, он сказал журналистам на международной конференции в испанском городе Сантандер. Трансляция его выступления велась европейской внешнеполитической службой в Twitter.

«Это очень противоречивое предложение. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — указал Боррель.

Он отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.

Ранее в понедельник газета Bild написала, что в Германии ряд оппозиционных политиков выступил против выдачи шенгенских виз гражданам России. В частности, представитель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц заявил, что выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена, «чтобы подать российскому населению четкие сигналы».

Между тем политик Юрген Хардт выразил позицию, что визы необходимо прекратить выдавать только тем россиянам, которые связаны с руководством России.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступили и в Швеции. Так, 21 августа министр миграции Андерс Игеман в беседе со Шведским радио назвал ведение временных персональных ограничений более реальным вариантом. Он указал на то, что санкции не должны вводиться против рядовых жителей, так как цель ограничений ЕС — «ударить по политической и экономической элите России».

За день до этого против выдачи виз ЕС гражданам России выступили в парламенте Чехии.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня все чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

Между тем с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.