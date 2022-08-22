Реклама
Прямой эфир
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Сюжет:

Боррель не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Боррель назвал плохой идеей полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам
0
Фото: REUTERS/ Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом в понедельник, 22 августа, он сказал журналистам на международной конференции в испанском городе Сантандер. Трансляция его выступления велась европейской внешнеполитической службой в Twitter.

Как с хрустальной визой: запретит ли ЕС выдачу шенгена для россиян
Какова реакция Москвы на ограничения некоторых стран объединения

«Это очень противоречивое предложение. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — указал Боррель.

Он отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.

Ранее в понедельник газета Bild написала, что в Германии ряд оппозиционных политиков выступил против выдачи шенгенских виз гражданам России. В частности, представитель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреа Линдхольц заявил, что выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена, «чтобы подать российскому населению четкие сигналы».

Между тем политик Юрген Хардт выразил позицию, что визы необходимо прекратить выдавать только тем россиянам, которые связаны с руководством России.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам выступили и в Швеции. Так, 21 августа министр миграции Андерс Игеман в беседе со Шведским радио назвал ведение временных персональных ограничений более реальным вариантом. Он указал на то, что санкции не должны вводиться против рядовых жителей, так как цель ограничений ЕС — «ударить по политической и экономической элите России».

За день до этого против выдачи виз ЕС гражданам России выступили в парламенте Чехии.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня все чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

Между тем с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022