Ветер развеет запах гари в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ветер уменьшит распространение запаха гари в Московском регионе.

В беседе с ТАСС в понедельник, 22 августа, специалист отметил, что ветер в регионе умеренный, юго-восточный, его скорость составляет 4–9 м/с.

«Поскольку он не слабый, а умеренный, это создает дополнительные условия для перемешивания нижних и верхних слоев воздуха, поэтому продукты горения в воздухе будут распространяться на больший объем воздуха», — объяснил Синенков.

По его словам, концентрация продуктов горения будет меньше из-за перемешивания. Специалист допустил, что в отдельных районах будет ощущаться запах гари, однако сильного запаха «не будет однозначно».

Синенков отметил, что в столице 22 августа ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +27…+29 градусов в столице и до +25…+30 градусов в Подмосковье. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в воздухе не выявлено превышения предельно допустимой концентрации взвешенных частиц, отмечает сайт kp.ru.

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа на юге, западе и юго-западе столицы. Особенно сильно его ощущают ночью и рано утром, уточняет РИАМО. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний, пишет Pravda.Ru. После обращений о запахе гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве, сообщает сайт aif.ru.

Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа. В частности, гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке отчетливо заметна дымка смога, отмечает телеканал «360». На западе города, в Раменках, также виден смог и чувствуется гарь. К этому дню общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели. Между тем днем из-за усиления ветра экологическая ситуация улучшилась.

При этом вечером 19 августа заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупреждал о возможном возвращении в столицу запаха гари от природных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Он отмечал, что на ситуацию влияют погодные условия и направление ветра, пишет НСН.