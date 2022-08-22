Реклама
Прямой эфир
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Сюжет:

Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» состоится в рамках ВЭФ-2022

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восточный экономический форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества дальневосточных регионов России и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в интересах повышения благосостояния населения стран-участниц. Наряду с развитием взаимодействия в традиционных областях стороны обращают особое внимание на такие перспективные направления, как реализация совместных экологических и климатических программ, повышение энергоэффективности на основе целей устойчивого развития, а также на вопросы формирования экономической системы на принципах циркулярной экономики и разработку адекватных обстановке механизмов финансирования.

«В октябре 2021 года в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН по инициативе российской стороны 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН. Сегодня важно согласовать шаги для продвижения к намеченным целям, найти новые точки роста и сбалансированные решения для успешного взаимодействия деловых кругов России и АСЕАН. С этой целью на полях VII Восточного экономического форума состоится бизнес-диалог «Россия — АСЕАН»», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Участники определят основные инструменты, которые могут быть задействованы для создания новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества, обсудят перспективы дальнейшего развития научно-технического и инновационного взаимодействия, промышленной кооперации. Отдельное внимание в ходе мероприятия будет уделено выстраиванию эффективного механизма совместного обмена практиками и компетенциями с учетом целей устойчивого развития.

Модератором бизнес-диалога выступит председатель Делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков. «В процессе формирования взаимодействия в изменившемся мире важно действовать по принципу открытости, готовности не опираться на сиюминутные кажущиеся выгоды, а создавать долгосрочные и устойчивые отношения. Россию со странами АСЕАН связывают достаточно устойчивые экономические отношения. Цель нашего диалога сейчас — определить новые дополнительные пути и решения на их укрепление и приумножение», — отметил Иван Поляков.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 — на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума — фонд «Росконгресс».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022