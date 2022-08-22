В «Лукойле» рассказали о будущем «Спартака» после покупки клуба

В футбольном клубе «Спартак» после приобретения его компанией «Лукойл» произойдут изменения. Об этом рассказали 22 августа в самой нефтяной компании.

Там, в частности, отметили, что будут продолжать развивать клубную инфраструктуру, и создадут условия для перевода Академии имени Федора Черенкова в Тушино, пишет «Спорт-Экспресс».

Кроме того, «Лукойл» вложит свои инвестиционные капиталы в строительство универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков, который также будет построен в Тушино.

Ранее в понедельник стало известно, что «Лукойл» приобрел 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена», а бывший вице-президент компании Леонид Федун в связи с выходом из состава акционеров клуба больше не будет участвовать в управлении им.

27 июня сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Федун покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами. Он занимал эту должность с 1994 года.