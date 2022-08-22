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Патрушев уличил США в провоцировании напряженности между Китаем и Тайванем

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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США действуют безответственно, провоцируя напряженность между Китаем и Тайванем. Об этом 22 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультации по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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«Считаем абсолютно безответственными действия США по провоцированию напряженности между Пекином и Тайбэем. Американцы проводят по отношению к острову ту же политику, что и в отношении Украины», — сказал он.

По словам Патрушева, задача Вашингтона состоит в том, чтобы обвинить Пекин в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против него блокирующие санкции.

15 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что использование США Тайваня с целью взять под контроль Китай обречено на провал. Он также отметил, что новый визит представителей конгресса США на Тайвань нарушает принцип «одного Китая», а также суверенитет и территориальную целостность Китая.

До этого, 10 августа, министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что правительство США стягивает силы для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. По его словам, необходимо проявлять настороженность к тому, что США не смогут смириться с поражением.

4 августа в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи Тайваня.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

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