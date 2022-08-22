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Работавшего на телефонных мошенников курьера задержали в Оренбурге

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Полиция в Оренбурге задержала 70-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к телефонным мошенничествам. По версии МВД, пенсионер выступал в качестве курьера.

Эксперт рассказала о способе распознать мошенника по его речи

Одной из жертвой злоумышленников стала 90-летняя женщина. Ей поступил звонок от незнакомца, который рассказал, что сын пенсионерки якобы избил человека. Собеседник заявил, что необходимо дать взятку «правильным людям», чтобы не было возбуждено уголовное дело. Женщина передала курьеру 14 тыс. рублей на лестничной площадке у своей квартиры, пишет «Урал56.Ру».

После передачи денег пенсионерка позвонила сыну и узнала, что ее обманули. Тогда женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера. 70-летний мужчина сообщил, что он по телефону связывался с координатором, который называл место передачи денег. За свои услуги подозреваемый получил гонорар в размере 6 тыс. рублей.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причастность мужчины к аналогичным случаям мошенничества.

Неделей ранее курьера задержали в Тверской области. 47-летняя женщина приезжала за деньгами к потерпевшим, которым сообщали о ДТП с участием их родственников. Подозреваемая призналась в участии в пяти эпизодах мошенничества.

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