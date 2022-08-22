Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США

Вашингтон в обозримом будущем объявит дефолт по внешнему долгу, есть основания так считать, заявил 22 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций представителей РФ и государств-членов АСЕАН

Он отметил, что неконтролируемый рост заимствований привел к образованию госдолга США в $30 трлн.

«С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга», — сказал он.

По словам Патрушева, Вашингтон в сложившейся ситуации объявит дефолт, как уже сделал в отношении обязательств перед России.

«Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — подчеркнул он.

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