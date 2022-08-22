Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Свердловской области

С 22 по 24 августа в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает ИА «ТагилСити.Ру» со ссылкой на Уральское УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается высокая температура воздуха. В отдельных районах ожидается пятый класс горимости леса. Кроме того, уральцам грозят тепловые удары и перегрев.

Во время повышенной пожарной опасности запрещено сжигать сухую растительность вблизи лесов. Контролирующие органы готовятся к вероятным возгораниям природных территорий.

Ранее сообщалось, что в Татарстане до 29 августа продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов. Синоптики прогнозируют жару и дефицит осадков.